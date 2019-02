Juhtkiri: head libedust, kaasmaalased!

Nii peavadki olema erakorralise meditsiini osakonna töötajad need, kes viimaks libeduseohvri kondid lapivad ning valu leevendavad. Nõuandeid jagatakse inimestele terveksjäämiseks aga mitmesuguseid. Näiteks on praegu internetis levimas joonis sellest, kuidas libedaga väljas liikudes tuleks kõndida nagu pingviin. Justnimelt: ei mingit graatsilisust, vaid praktiline täistallaga astumine, veendumaks, et ühendus teepinnaga on maksimaalne.

Teine variant on osta jäänaelad, liikuda nende klõbinal, sest meie laiuskraadil elades tuleb teatud oludega arvestada. Kui ise jäänaelu alla panna ei soovi, siis kindlasti on need praegu kasulik kingitus eakamatele sugulastele, kelle kukkumine võib lõppeda õnnetumalt, hilisem paranemisprotsess võtta aga hulga aega ja jõudu.

Võimalusel võiks vanainimeste väljas liikumist praegu üldse vähendada: viia neile toidukraam koju kätte ja ravimidki saab ju oma emale-isale, vanavanematele koju toimetada.

Fakt on, et üksnes valla-linna usinusele libedal ajal lootma jääda ei saa. Kukkudes on ikka enda kont see, mis prõksti pooleks läheb, mitte vallavanema või linnapea oma.

Jalgsi liikujad igatsevad taga aega, mil kivikeste asemel kasutati liiva, praeguste oludega aitaks see kõige enam. Jääle puistatud graanulid sulavad päeval selle sisse ja külmununa on tee jälle libe. Samas on liivaga kevadel raske hakkama saada: tervist kahjustavat tolmu on siis suud-silmad täis, akendelt annab seda maha nühkida aga suve keskpaigani.