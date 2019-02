Keskerakond toob õiglase riigi kõigile, mitte ainult valitud eliidile

Käimasolevatel valimistel on meie kõigi ees põhimõtteline valik, kas jätkata õiglasema poliitikaga, mida keskerakonna juhitud valitsus on püüdnud viimasel kahel aastal juurutada, või minna tagasi reformierakonna lahenduste juurde, millest võidab peamiselt jõukam osa meie ühiskonnast. Minu hinnangul on valik suhteliselt lihtne – endise peaministri Taavi Rõivase viljeletud peenhäälestuspoliitika ei viinud Eestit edasi ning ka praegune valimiskampaania on tõestanud, et reformierakonnal puuduvad endiselt ideed, kuidas viia Eestit edasi.