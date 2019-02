Eesti sünnipäeva vastuvõttudes on kodutunnet

Poole peal on Rakvere linnapea Marko Tormi kõne. Niisamuti ei ole veel punkti pandud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) juhatuse esimehe Einar Vallbaumi kõnele. Vall­baumil on aega veidi rohkem. Rakvere linnapea Marko Torm peab Rakvere teatri laval kõnelema juba homme, mil toimub tema ja linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkami vastuvõtt ligi 400 külalisele.

Linnapea Rakverest inspireeritud kõne esimesed laused said kirja nädal tagasi Hispaania 17-kraadises soojuses palmide all. Päikeseenergiast laetuna on need read jätk eelmise aasta veebruaris peetud kõnele. “Püüan jätkata mõtet piirideta Rakverest. Paljud probleemid ja väljakutsed, mis tekivad, on seotud sellega, et meil pole piisavalt finantssuutlikkust ja koostööd. Nii kaob ka võimekus,” tutvustas Rakvere linnapea Marko Torm oma aastapäevakõne peamist ideed.