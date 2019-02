Brestis on nüüd liha- ja juustupood

Jaanuari lõpust on Rakveres rahva seas Bresti kindlusena tuntud hoones oma uksed avanud uus kauplus – Suitsuselt Mahlane. Varem on samades ruumides tegutsenud näiteks valgustipood ning viimasena oli seal lilleäri. Nüüd on aga letid ja vitriinid kaetud Eesti väiketootjate toidukaupadega.