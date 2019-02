1. märtsist muutuvad rongist ostetavate piletite soodustused

Rongides olevad piletimasinad on nüüdseks töötanud veidi enam kui kuu ja neid kasutatakse üha enam – rohkem kui veerand inimestest, kes soovivad oma sõiduõiguse hankida rongist, teevad seda juba piletimasinat kasutades.

“Inimlikult ei ole klienditeenindajatel võimalik jõuda tipptunni ajal kõikide reisijateni. Kuna reisijate arv on aastate jooksul oluliselt kasvanud, on piletimüügi kõrval oluline, et klienditeenindajatel jääks aega ka klientide abistamisele, sõiduinfo jagamisele ning ka sõiduõiguse kontrollimisele – vaid nii saame veelgi tõsta enda rongiteenuse kvaliteeti,” rõhutas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.