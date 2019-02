Kunagine luksuskaup meie teedel

Tänavune talv on kõneaineks toonud teede hoolduse, mille üks tähtis osa on soolatamine. Vähesed teavad, et sool on olnud hinnaline maksevahend ja vahetuskaup. Rooma leegionäridele maksti osa palka soolas. Soolakaubandus mõjutas tsivilisatsiooni arengut ning aitas kaasa kaubateede tekkimisele. Soola pärast on isegi sõdu peetud.