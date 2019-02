Partnerid kaotasid usalduse Leo Aadli vastu

Avalduse esitanud tõid põhjuseks usalduse puudumise, mis on tekkinud vallavanema oskamatusest ja/või suutmatusest valda juhtida ning tegeleda vallale oluliste projektide elluviimisega. Etteheited on seotud Haljala uue koolihoone kavandamisega. Avalduses öeldakse, et kui allakirjutanud koolihoonega seotud asjaoludega veebruaris lähemalt tutvuma asusid, ilmnes, et energiatõhususe ekspertiisihinnanguga nõustav Tallinna tehnikaülikool (TTÜ) oli selle aasta 10. veebruariks uue koolihoone eelprojekti – mis oli valminud 2018. aasta suveks – kohta koostanud päevavalguse ja energiatõhususe eksperdiarvamuse. Eksperdiarvamus oli eelmisel aastal valminud eelprojekti suhtes väga kriitiline ja tunnistas eelprojekti nii energiatõhususe kui ka päevavalguse osas ebatäiuslikuks.