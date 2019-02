10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rutja metsavaht V. Kaasik on igatalvine hoolas metssigade toitja. Sead ei lähe söötmiskohast kaugele ja ootavad, millal metsavaht uue reetäie kartuleid, juurvilja ja kaeru kohapeale toob, et otsekohe einetama asuda. Möödunud talvel oli 12-pealine notsupere nõnda julge, et poseeris fotokaamera ees.