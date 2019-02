Kadrina abivallavanem: me ei saa enam libedusest jagu

Teelt välja libisenud bussist sõitis Kadrina abivallavanem Aarne Laas ise juhuslikult mööda ja nõnda sai ta bussijuhi esimesest emotsioonist ka isiklikult vahetult osa. Tegemist ei olnud küll tõsise vahejuhtumiga – buss pääses omal jõul teele tagasi –, kuid Laas tunnistas, et valla teed on väga libedad. “Nii see tee kui ka kõik ülejäänud valla teed on kaetud kiilasjääga nagu ka paljud teised Eesti teed hetkeolukorras,” tõdes ta.