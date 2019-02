Algab valimiste elektrooniline hääletamine ja eelhääletamine

Maakonnakeskuses on võimalik hääletada pühapäeval kella 20-ni, sõltumata valija registrijärgsest elukohast. "Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid kaheksa ja Tartu linnas neli," sõnas riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel.