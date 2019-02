Valiku langetamine on nii mõnelegi hääletajale paras pähkel

Abikaasaga vaikselt ruumi sisenev ja joonelt ühe raamaturiiuli küljele kleebitud riigikokku pürgijate nimekirja silmitsema asuv Anna Juhkami lausub, et ei tea veel, kellele oma hääle annab. Tema teinepool sõnab enesekindlalt, et valik on ammu tehtud ja see edasikaebamisele ei kuulu.

“Oleme valimiste ajal hääletanud siiamaani kodus arvutis. Sellega läheb suts-suts ja valmis. Nüüd mõtlesime, et see [e-hääletamine] on kahtlane asi, sest kuuldavasti kiputakse sohki tegema. Nii tulimegi hoopis jaoskonda kohapeale hääletama,” kõneleb Anna Juhkami abikaasa. Samas kinnitavad mõlemad, et kodanikukohust tuleb täita. “Aga [poliitikud] ajavad niisugust pada, et ma ei suuda uskuda ega otsustada,” sõnab naine nõutult. Mõni samm eemal torkab habetunud vanahärra jaoskonna esimehele Peeter Kruutmannile, et tema tegi oma valiku ära juba kakskümmend aastat tagasi. “No näed, igasugused asjad tulevad välja,” ütleb Kruutmann muheledes.