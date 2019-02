Kiri: ja meist kõigist võrsub uus elu

Lugesin ajalehest, et Pajusti klubis toimub pidu pealkirjaga “Saadame Jane tantsuga ära!”, ja jälle on neid, kellele see ei meeldi. Mina võtan seda kui suurimat tänu selle eest, et tema sõpradel on olnud võimalus koos selle vaimustava inimesega mõnda aega maakamaral kulgeda. Kihnu Virve ütles, et tema soovib, et ta matustel oleksid kõik rõõmsad, et kõlaks laul ja et tants, möll ja trall kestaks hommikuni.