Juhtkiri: pirukatest aumärkideni

Avalikkuse silmis on Rakvere linnavalitsus just nüüd Anne Merele aumärki andes saanud maha aga paraja PR-ämbriga. Ei kahtle, et töökale inimesele taheti head, aga paraku tõmmati Merele kaela hoopis solgiämber. Mere on see, kes streikijatega pragas, Mere peab nüüd rääkima sigade kokkuostu vähendamisest, Mere peab tegema veel seda ja teist. Need inimesed, kes on vastavate otsuste taga, istuvad kusagil Soomes ja on meile siin Lääne-Virumaal nii nime- kui ka nägupidi võõrad. Mere on aga oma ja tema suunas on kõige lihtsam näpuga näidata.