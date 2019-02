Vähem loba, pikem samm!

Oleme seda meelt, et pikaajaline poliitikas viibimine muudab inimese laisaks või omakasupüüdlikuks. Seetõttu arvame, et rahvas peaks andma võimaluse spetsialistidele, et riigikogu muutuks rohkem reaalse eluga kursis olevaks ja tavainimesele paremini mõistetavaks. Meie põhimõte on, et riigikogu liige võib olla maksimaalselt kaks valimisperioodi, seejärel peab andma võimaluse uutele tulijatele.