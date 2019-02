Lapsed teevad oma vanemate tööd

Teisipäeval oli Rakvere Krooni Selveris tööl 635 kilogrammi lapsi. Kõlab veidralt? Sugugi mitte. Kestab nädal “Tööle kaasa!”, mille käigus 14 last oma Selveris töötavate emade tööd said teha, ning just nõnda palju mõõtis nende koguraskuseks kaubakaal.