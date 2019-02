10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Pipi lööb läbi

Kõne all olevas tükis mängib kaasa palju näitlejaid, ent mööngem: näidend on nõnda juba üles ehitatud, et PIPI VALDAB KÕIKE. Minu nähes tuli selle osaga Piret Sikkel hästi toime. Olgugi, et oli hetkelisi lõdvestusi (osa on ju väsitav) ja vahel isegi libastusi kõnes, KANDIS ta kogu etendust. Kui Pipi näidendi lõpul veel korraks kõik tegelased lavale talutab, siis on selles teatud määral sümboolsust: kõik nad SAATSID Pipit, aitasid tal elada, ent Pipi roll – see oli staarimäng heas mõttes. “Kõik saab alguse lapsepõlvest,” lausub kuskil keegi kirjanik oma nooruspõlve elamusi hinnates. Ma mõtlen, et “Pipi Pikksukk” on just niisugune veetlev lugu, et üha uued hulgad noori (aga ka vanu) selle raamatuna kätte võtaksid ja võib-olla ka pärast eesriide sulgumist õnnelikult tunnistaksid: “Kõige parem etendus!” Lavastaja Feliks Kargile südamlik aitäh õnnestunud “sellitöö” eest!