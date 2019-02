Vana Baskini Teater naerutab Haljalas

Sotsiaalselt tundlik tekst on läbi põimunud huumori ja inimliku soojusega. Näidend pakub mõlemale sugupoolele vanusest hoolimata äratundmist ning naeru ja pisaraid. See on koomiline käsitlus meeste ja naiste vahelistest suhetest, kus armastus ja armukadedus ei tunne vanusepiire ning haaravad keda tahes, olenemata sellest, kas ollakse kahekümnesed või kaheksakümnesed. See on lugu, mis paneb meid naerma meie endi üle, näidates, kuidas me armastame, tülitseme ja naerame.