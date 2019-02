Eesti neiu kaitseb kodumaad võõras mundris

vetlana Link on juba lapsest saadik tahtnud saada sõjaväelaseks. Või kui mitte sõjaväelaseks, siis politseinikuks vähemalt. Nüüdseks on lapsepõlveunistus täitunud ja noor naine on koguni mõlemat korraga – ta on Briti kuningliku armee sõjaväepolitseinik. Ning praegu on ta tagasi oma kunagisel kodumaal, teenides Tapal baseeruva Briti üksuse koosseisus.