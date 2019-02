Pedassaare pedajas on tuuli trotsinud pool tuhat aastat

Puu kõrguseks mõõdeti 1999. aastal 14 meetrit ja rinnas­ümbermõõduks 356 sentimeetrit. Praeguseks on eakas hiiglane ilmselt veidi kosunud. Kõrgus on puul küll tagasihoidlik, sest Põlvamaal Verioras sirguv Eesti (ja teadaolevalt kogu maailma) kõrgeim mänd on end umbes 220 eluaastaga venitanud 46,6 meetri kõrguseks. Eesti vanim puu on Tamme-Lauri tamm, mis on uuringute kohaselt läinud tõrust kasvama 1326. aastal. Tamme-Lauri tamm on kujutatud 10-kroonisel rahatähel.