Kolumn: ma armastan moslemit. 2. lugu

Ema: “Tulime Eestisse poolteist aastat tagasi, me ei saanud mitte millestki aru: keel on võõras, kõik on võõras, võõrad inimesed ... Aga meeldis see, et pole sõda ja on rahulik maa, on vähe inimesi. Juba esimestel päevadel leidsime endale sõbrad, kes viisid meid linnast välja. Nägime esimest korda elus metsmaasikaid! Süürias on ainult kevadel roheline, kogu aasta on pruun ja hall. Eestis on kõik roheline, ja nii pool aastat.