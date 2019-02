Lääne-Viru maakonnas on eelhääletanud ligi pool tuhat valijat

Kokku on kolme eelhääletuse päevaga antud 96 525 häält.

Lääne-Viru maakonnas on Rakveres Laial tänaval Lääne-Virumaa keskraamatukogu ruumes asuvas jaoskonnas täitnud oma kodanikukohust seni 437 inimest.

Tallinna jaoskondades on käinud valimas 8292 ja Tartus 3941 inimest. Kõige aktiivsem on hääletamine seni olnud Tallinna kesklinna Solarise keskuses, kus on käinud 1492 inimest.