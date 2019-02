VIROL võtab bussiteema uuesti arutada

Osakonna esimehe Maksim Butšenkovi sõnul toimub ­esmane arutelu tasuta transpordi üle VIROL-i üldkoos­olekul märtsi teises pooles. "Olen väga õnnelik sellise väikese võidu puhul," ütles Butšenkov.

"Mina teistsugust otsust ei oodanudki. Riigikogu kandidaatidest koosnev juhatus lükkas aasta aega sahtlis olnud arutelu veel ühe kuu võrra edasi. Kahetsusväärne on see, et riigikokku pürgijad ei julge valimiskampaania ajal nende jaoks ebamugavate teemade kohta otsuseid langetada. Paljudele valijatele on see põhimõtteline igapäevaküsimus. Mina jätkan võitlust tasuta transpordi eest, sõltumata saadud valimistulemustest," rääkis Maksim Butšenkov.

VIROL-i juhatuse esimees Einar Vallbaum:

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatusse kuuluvad Lääne-Viru kohalike omavalitsuste juhid, kes on omavahel algusest peale kokku leppinud, et VIROL-i asjaajamistes ei oma keegi neist poliitilisi vaateid, on sõltumatud oma kuuluvusest kuhugi erakonda.

Kõik otsused ja suhtumised on suunatud Lääne-Virumaa elanike huvisid arvesse võttes. Kinnitan kõikide VIROL-i juhatuse liikmete nimele, et soovisime esmasel arutelul tasuta transpordiga edasi minna laste, pensionäride ja puuetega inimestega. Majandus- ja kommunikatsiooniminister, kes kuulub keskerakonda, aga tühistas meie soovid, rõhutades soovi minna tasuta transpordile kõigile ilma mööndusteta.

Kui tasuta transpordi otsus võetakse vastu, siis kannatavad kõige rohkem Tapa, Kadrina ja Väike-Maarja vald, millest lähevad läbi kaugsõiduliini bussid.

Ära peab mainima ka selle, et VIROL-i juhatusele ei teinud ettepanekut teemat taas arutada mitte Tapa valla keskerakond, vaid Maksim Butšenkov kui VIROL-i üldkoosoleku liige. Samuti soovib juhatus antud teemat märtsi lõpus toimuval üldkoosolekul arutada laiemalt päevakorrapunktina "Liinibusside ühistranspordi edasine korraldamine Lääne-Virumaal", kaasates arutellu ka Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse ning vähemalt ühe kommertsbussiliine teenindava ettevõtte esindaja.