“Oleme olnud koolijuhiga viimase poolaasta jooksul tihedas kontaktis,” vastas toimetuse järelepärimisele haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm. Tema sõnul on koolijuht andnud ülevaate ettekirjutuste täitmise kohta ja ministeeriumil on plaanis veel kord kooli külastada, et veenduda, kas asjad on korras ja töökorraldus vastab nõutavale. Et kooli direktor on esitanud lahkumisavalduse, kuulutab ministeerium lähiajal välja konkursi uue koolijuhi leidmiseks.