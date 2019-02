Prükkar ahistas last ja ähvardas ema

Vinni alevikus rullus hiljuti lahti üht peret kohutanud sündmusejada, mis maakonna politseijuhi sõnul pole veel lõplikku lahendust saanud.

Vinnis elav naine postitas sotsiaalmeediasse mureliku sõnumi, milles teatas, et tema tuttava lapse telefonil hakkas helistama võõras mees, kes esitas imelike küsimusi. Näiteks kas ta on tüdruk või poiss, kes on tema vanemad. Naise sõnul keelas ema lapsel kõnedele vastata. Tulemuseks tuli lühikese aja jooksul kümme vastamata kõnet.

Lapsevanem otsustas tule enda peale võtta ja helistas tülitajale oma telefonilt, pärides, miks võõras mees lapse vastu huvi tunneb. Mees aga hakkas vastu pärima, kas naisel meest on, ja tegi ettepaneku kohtuda. Naine läks luurajate keeli raadiomänguga kaasa. Tal õnnestus võõras rääkima panna. See väitis end algul olevat Rakverest, hiljem muutis meelt ja nimetas Vinnit ja Pajustit. Lõpuks leppis naine mehega kokku kohtingu Pajusti ja Vinni vahelises tammikus. Sinna läksid naise asemel aga kaks meest. Selgus, et helistaja on tuntud tegelane, keda kohalikud Prükkari Eeroks kutsuvad. Ilmselt seepärast, et mees tee äärtest taarat korjab.

Laps väitis, et Eero on mitmel korral tammikus ta käest midagi küsinud. Teine koolipoiss oli selle peale jooksu pannud.

Pärast nurjunud kohtingut saatis Eero naisele ähvardavaid sõnumeid. “Mainis, et küll ta meid üles leiab,” kirjutas naine sotsiaalmeedias. “Ma ei tea, kui ohtlik ta võib olla, aga mul on hirm lapse pärast. Rääkige enda lastega, et nad oleksid ka ettevaatlikud. Politsei on sellest kõigest teadlik,” lõpetab naine postituse.

Vinni vallavanem Rauno Võrno iseloomustas Eerot kui muhedat meest, kes küll omaette podiseb, kuid teeb tänuväärset tööd – puhastab ümbruskonda prahist. Vallavõimudel pole Eeroga probleeme olnud.

Vallajuht Eerot ohtlikuks ei pea. “Loodan, et see on mingi arusaamatus,” sõnas Võrno.

Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste kinnitas, et politseile laekus pühapäeval informatsioon, mille järgi tundmatu mees helistas korduvalt lapse telefonil ja küsis imelikke küsimusi. “Vanemad tundsid õigustatult muret ning pöördusid politseisse.”

Tammiste sõnul vestlesid politseinikud mehe, lapse ja lapsevanemaga. “Seni kogutud informatsiooni pinnalt me nimetatud situatsioonis süüteo tunnuseid ei sedastanud,” jätkas Tammiste. “Osa piirkonna noori otsivad mehega ise aktiivselt kontakti, helistavad talle ja saadavad sõnumeid. Kindel seltskond noori on mehele sadu kordi vastamata kõnesid teinud ning sõnumeid saatnud. Vastamata kõnedele tagasi helistades mees uurib, kes ja miks on talle helistanud.”

Tammiste sõnul on lastevanematel koos politseiga vaja veel teha selgitustööd ning kasvatada laste seas sallivust. “Ikka selleks, et kiusamist vähendada,” selgitas Tammiste. “Ka lapsed peavad mõistma, et eri vanuses ja endaga hakkama saamise erineva võimega inimesed on ühiskonna paratamatu osa. Kogukonna üldine toetus ja empaatiavõime saab normaalsetele inimsuhetele ainult kaasa aidata.”