Cris Poll rõõmustas uue isikliku rekordi üle ning teab, et ta on võimeline ka Eesti rekordit ületama.

Kui keegi on sellel nädalal märganud Kadrinas vaevaliselt edasi liikuvat noort meest, siis teadke, et tegemist ei ole noore pensionäri, vaid ultrajooksjaga, kes naasis just võistlustelt, kus jooksis isikliku rekordi.