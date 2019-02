Paap nentis, et probleemide põhjuseks on ilmselt tehnoloogiline möödalask – plaadid on paigaldatud liivapadjale, mitte betoonile. “Juhtisin sellele tähelepanu juba ehitustööde ajal,” sõnas abilinnapea.

Toona aga viidati, et projekt betooni ette ei näe. Nüüd tahab ehitaja kaasata sõltumatu eksperdi, et teha kindlaks, kas viga on projektis või kusagil mujal.

Abilinnapea lausus, et kui tegu on projekteerimisveaga, lasub osa vastutust ka linnal ja siis tuleb ehitajaga läbirääkimistesse asuda, et mõlemat poolt rahuldavale kokkuleppele jõuda. “Kui mina siia majja tulin, olid tunnid juba alanud,” ütles Paap, viidates tõigale, et künnise ehitamise projekt oli valminud juba enne tema ametisse asumist.