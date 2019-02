Rakvere tänavail liikleb hulk nutijoodikuid

"Kahjuks oli avanenud pilt midagi muud kui hea või rahuldav. Pea 30 protsendil kontrollitud juhtidest tuvastasime tinglikult nutijoobe, see tähendab, et tähelepanu oli sõidu ajal häiritud ning fookus oli mobiiltelefonil," sõnas Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste. "Tegemist ei ole pelgalt lihtsa eksimusega, vaid nii nagu liiklusõnnetuste statistika ning väljaselgitatud asjaolud näitavad, võib olla sellise tegevuse tagajärjeks suure tõenäosusega avarii, halvimal juhul inimese vigastamine või surm," lisas ta.

Teaduslikult on kindlaks tehtud, et sõidu ajal mobiiltelefoniga rääkides muutub juhi võime ümbritsevat jälgida ja tunnetada, nagu oleks ta joonud kaks kuni kolm klaasi veini. Fokuseeritud nägemisväli võib olla kuni 50 protsenti tavapärasemast väiksem ning reageerimisaeg võimalikele ohtudele pikeneb kordades. Kiirusel 50 km/h läbib sõiduk pea 14 meetrit sekundis, mis tähendab seda, et takistuse tagant või ka kõrvalolevalt kõnniteelt äkki sõiduteele astunud inimesega on praktiliselt võimatu kokkupõrget vältida.