Tulumaksutagastus: tarbimispidu või säästmisvõimalus?

Statistika näitab, et kuigi eraisikute hoiused on kahel viimasel aastal kasvanud kiiremini kui kunagi varem, puudub suurel osal Eesti inimestest regulaarne raha kõrvale panemise harjumus. Kõige lihtsam on säästmisega algust teha tulude deklareerimisel tagastatud summa abil, ütleb Coop Panga igapäevapanganduse juht Teet Kerem.