Noored eelistavad kodumaist toitu üha vähem

Marje Josingu sõnul eelistas Eestis 2018. aastal korraldatud küsitluse andmetel just kodumaist toitu osta 74 protsenti vastanutest. “Siiski tuleb meeles pidada, et ostueelistused ja tarbijaharjumused on vanusegruppide kaupa oluliselt erinevad. Noortele ei ole toidukauba päritolumaa nii oluline kui vanemate inimeste jaoks,” rääkis Josing.