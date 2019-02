Seminari poes toimetab juba mõnda aega üürnik

Seminari poe pidamise on üle võtnud Ilisson Kaubandus OÜ, fotol juhatuse liige ja kaupluse juhataja Ave-Ly Valdman.

Rakvere inimesed teavad hästi Seminari tänaval asuvat toidupoodi, mida 26 aastat on pidanud Kalju ja Eevi Läänemets. Kui paljud väikepoed on oma uksed kauplusekettidega konkureerides sulgenud, on nemad äri käigus hoidnud.