Innove: Haljala vallavalitsus pidanuks korraldama rahvusvahelise hanke

Uue koolihoone ehitamise tarvis eraldas Euroopa Liit Innove vahendusel Haljala vallale 2,6 miljonit eurot toetust. Innove elukestva õppe keskuse juht Maarja Parve ütles koolihoone kavandamise venimist kommenteerides, et kuna projekteerimise teenuse ostmine on osutunud tegevuse käigus algselt projekti eelarvesse planeeritust oluliselt kallimaks, on Innove praegu seisukohal, et Haljala vallavalitsus oleks pidanud vastava teenusepakkuja leidmiseks korraldama rahvusvahelise hankemenetluse.