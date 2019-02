Tegelikult ei ole Oskari elu aga sugugi nõnda roosiline, kui see esmapilgul paistab. Nimelt on inglise keele õpetaja Raili Peili truul sõbral iseäralik geenirike, mille tõttu on loomal raskusi söömisega, ning ta peab toituma kindlatel kellaaegadel. Et perenaine elab koeraga Ubjas, oli see põhjuseks, miks Sõmeru põhikooli direktor Virge Ong otsustas pedagoogile tema mures vastu tulla ja lubas tal koos koeraga tööl käia: loom vajab hoolt, mida olnuks distantsilt raske pakkuda.