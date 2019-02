Rakvere jalgpalliklubi Tarvas tuleva hooaja eesmärk on esiliiga A-sse püsima jääda. Tarva vormis jätkab vastaste värava pommitamist Mario Kuokkanen (palliga).

Tuleval nädalal peab Rakvere jalgpalliklubi Tarvas kunstmurustaadionil selle hooaja esimese esiliigamängu. Liuvälja meenutav staadion on jalgpallureid pikalt saalis lõksus hoidnud, kuid nüüd on juba paar nädalat korralikult õues treenida saanud ning mehed on valmis uuele hooajale vastu minema.