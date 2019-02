VIROL laiendab ühistransporditeemat

Vallbaumi sõnul on liidu juhatusse kuuluvad Lääne-Viru kohalike omavalitsuste juhid omavahel algusest peale kokku leppinud, et VIROL-i asjaajamistes pole kellelgi neist poliitilisi vaateid ja nad ei sõltu kuuluvusest mõnda erakonda.

“Enne valimisi on teema aga kahjuks võtnud poliitilised mõõtmed,” lausus ta ja lisas, et võib kinnitada kõikide VIROL-i juhatuse liikmete nimel, et juhatus soovis esmasel arutelul edasi minna laste, pensionäride ja puuetega inimeste tasuta transpordi teemaga.