Võsu spaa saab paberil veel viimast lihvi

Mis nime hakkab Vabaduse tänavale kerkiv Võsu spaa kandma ja mitut majutuskohta seal täpselt pakkuma hakatakse, ei osanud arendaja Andres Ots veel öelda, märkides, et praegu käibki alles äriplaani koostamine ja rajatavale spaale turundusliku väljundi otsimine. Samal ajal on arhitekt Oliver Alver saanud ülesande eskiisi muuta.

“Eskiis, mille arhitekt detailplaneeringu jaoks tegi, natuke muutub. Esialgne eskiis nägi ette 56 majutuskohta, mida meie arvates on veidi vähe. Soovime 70–75 majutuskohta,” selgitas Andres Ots, kellele arhitekt on lubanud täiendustega projekti suve lõpuks, mis tähendab, et aasta lõpus võiks juba ehitamiseks minna.