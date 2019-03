Neli aastat tagasi, 6. märtsil 2015, sätivad Eesti rallisõbrad end kella viie paiku õhtul arvutite ja nutiseadmete taha, et kaasa elada Ott Tänaku – Raigo Mõlderi MM-kihutamisele Mehhikos. Algamas on võistluse esimene täispikk katse: 9,91 kilomeetri pikkune Los Mexicanos.

Kell 17.22 ilmub maarjamaisesse rallifoorumisse küsimus: kas Otiga on kõik korras? Küllap on, GPS-seade on ennegi jupsinud ja see, et hetkel näitab tehnikavidin Oti kiiruseks 0 km/h, ei pruugi veel midagi tähendada.