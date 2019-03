Mari Roosvalti müstilised maalimaailmad

Mari Roosvalti maalinäitus pealkirjaga “Lavastus” toob esile tema loomingu suundumuse, kus kunstnik ühendab autoritehnikas abstraktse maali romantilis-modernistliku vaimsuse fotograafiaga. “Ma ei tee kohta niisugusena, nagu ta on, ma lavastan maalides selle,” selgitas ta. “Minu pildid on teatud kompositsioonilised lavastused maadest, kus olen viibinud.”

Roosvalt rääkis, et tema teostes leidub palju maailmast kokku korjatud vihjeid ning maalide realistlikumad kohad on üle maalitud fotokorjed. Kunstniku sõnul on ta ajapikku jõudnud omapärase miksimistehnikani, kus maalib fotokorje põhjal meeleolu kompositsiooni sisse. “Olen kasutanud ära enda pildistatud fotode tükikesi. See on segatehnika, mida teen 1990. aastatest,” lausus ta. “Olen oma kodust pildistanud fragmente, aga palju ka mitmelt poolt maailmast. Osa maale on nostalgilised.”