10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Märts – teatrikuu

Teater ja kaasaeg. Seda mõtet kannab teatrikuu. Kaasaeg – see on lai mõiste. Suures laastus eeldab see teatrimaailmas kaasaegse ERUTAVA PROBLEEMIGA NÄIDENDEID (või klassikat, mida saab kaasaegselt kõlama panna), KAASAEGSET PROBLEEMILAHENDUST, KAASAEGSET NÄITLEJAT JA LAVASTAJAT. Sageli viiakse mõisted “kaasaegne” ja “uudne” ühe nimetaja alla. Siin aga on olemas selge piir, sest iga uudne pole veel kaasaegne, vaid võib olla ainult maneeriks, nagu vahel seda nimetatakse, ja mis peagi kaob. Aga kui ta hävib, siis pole ta enam kaasaegne, vaid lihtsalt moevälgatus. Mis kasu on uudsusest teatrikunstis, kui ta ainult tühjalt vastu kõmab. Nõnda on siis antud käesolevale teatrikuule lai ja ühtlasi sügavasisuline deviis. Ja see kohustab paljukski.