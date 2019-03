Kuu kutsel kõlavad Debora Vaarandi värsid

Elulooraamatus “Aastad ja päevad” kirjutab poetess: “Oma pikale elule tagasi vaadates on tunne, et see kipub imelikult kokku tõmbuma, aastad on sulamas ebamääraseks tombuks. Elavana püsivad üksnes päevad. Ainult päevades on valgust ja värve, saatusesündmusi, hetki, kus ilmuvad kadunud näod, tuksatab valunärv või õnneviirastus.”