Eeloleva nädala algus toob taas kuni 10 külmakraadi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, rannikul paiguti ka vihma. Puhub ida- ja kagutuul, saartel lääne- ja edelatuul 5-10, puhanguti 14 m/s. Põhja- ja Ida-Eestis 3-8 kraadi külma, saartel ja Lõuna-Eestis on õhutemperatuur 0 kuni +2 kraadi. Esmaspäeva päeval on peamiselt pilves ilm. Ennelõunal sajab kohati lund ja lörtsi, pärastlõunal laieneb edelast uus lörtsi ja vihmasaju ala õhtuks üle maa. Puhub lõunakaaretuul 4-9 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, kusjuures sadu võib paiguti tugev olla. Tuul pöördub lõunast edelasse ja tugevneb hommikuks 7-11, saartel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, pärastlõunal läheb sadu Põhja-Eestist üle lumeks. Tuul pöördub edelast loodesse ja põhja 3-8, saartel ja rannikul 7-11, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on +1 kuni +4, pärastlõunal läheb külmemaks ja õhtuks on oodata õhutemperatuuri 0 kuni -5 kraadini.