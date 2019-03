Valijate meeleolu aitab üleval hoida valimiskomisjoni liige, kohalikule rahvale hästi tuntud pilli- ja laulumees Hillar Vimberg, kes vabal hingetõmbehetkel istus klaveri taha ja mängis Beethovenit. Lisaks kiikab ta aeg-ajalt aknast välja, sest rahvamaja on nõukogudeaegne hoone ja vanematel ning liikumispuudega inimestel on selle treppidel raske liikuda. Näiteks Elfrida Tsvetkovale astus Vimberg varakult vastu, et vanatädi trepist üles aidata.

"Esimesed valijad olid juba enne kella 9 ukse taga," kinnitas komisjoni liige Vimberg. "Meie rahvas on siin väga kohusetruu, tullakse varakult. Ilmselt teine suurem laine tuleb pärastlõunal. Praegu on "liiklus" küll tihe.

Esimestel tundidel on Aseris just vanemaid valijaid palju ning komisjonil on tööd nende juhendamisega üksjagu. Kellelgi proual läheb kandidaadi number pisut valesse kohta, aga seda sedelit kehtetuks ei loeta, sest valija soov on üheselt arusaadav. Üks härra saab pisut pragada ka, sest lehvitab oma sedeliga liiga avalikult ringi.