Metsakülas Tudus oli lõuna ajal vaikne

Lääne-Virumaa üks väiksemaid valimisjaoskondi on avatud Vinni vallas Tudus, kus nimekirjadesse on kantud 273 valijat. Valimiskomisjoni esimees Tõnu Ploom meenutas, et nõukogude ajal, kui kohalik metsapunkt töötas täistuuridel, oli nimekirjades üle 500 valija.