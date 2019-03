Rakveres andis kohe viieaastane Henri oma panuse riigikogu valimistesse

Kuigi viieaastasel Henril pole veel pikkust, et valimisurnini ulatuda, tõstsid isa tugevad käed ta nii kõrgele, et Henri sai valimissedeli isale sümpaatse kandidaadinumbriga valimiskasti lasta.

"Isamaa," vastas Taavi küsimusele, millist erakonda ta eelistas. Kuigi Henri peab veel 13 aastat ootama, et ise valima minna ja oma eelistust avaldada, võis ta julgelt vastata küsimusele, kui vana ta on. Poiss oskas täpselt neli sõrme püsti ajada.

Taavi sõnul on viimasel ajal niimoodi kujunenud, et valimas käib ta koos pojaga ja kabiinis selgitab põgusalt lapsele, miks tuleb kodanikukohust täita.

Jaoskonnakomisjoni number 4 esimees Mairi Leemets ütles, et inimesed on täna heatujulised ja valijaid on hommikust saadik jagunud peaaegu igasse minutisse. "Hommikul tuleb üks sats, siis on paus, seejärel saabutakse peale lõunat. Aga on ka neid, kes tulevad päris viimasel hetkel - sõidavad maalt linna," kirjeldas Leemets Rakvere linna elanike valimisharjumusi.