Pärastlõunaks on hääletanud 57,2 protsenti valijatest

Võrreldes eelmiste riigikogu valimistega on valimisaktiivsus Lääne-Virumaal omajagu kõrgem - 2015. aastal oli see kella 12 seisuga 38,9 protsenti (tänavu 44,1 protsenti) ja kella 16 seisuga 52,2 protsenti. Ilmselt on suurima panusa valimisaktiivsuse kasvu andnud e-hääletajad. Kas maakonna valimisaktiivsus tõuseb kõrgemale kui nelja aasta tagune 59,2 protsenti, selgub pärast kella kaheksat õhtul.