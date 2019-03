Isamaa peab Art Cafés tagasihoidlikku pidu

Kohal on kümmekond inimest, neis kaks on kandidaadid: Marko Pomerants ja Tõnis Pruler. Mihkel Juhkami pidi olema Tallinnas valimispeol.

Isamaa esinumber Marko Pomerants ütles, et olukord on lootusrikas ja praegused numbrid vähemalt Lääne-Virumaal on väga meeldivad, kui loetud on viis jaoskonda 27-st.

Pomerants meenutas sarjast A-Rühm tuntud kolonel John Smithi, hüüdnimega Hannibali ütlust, et kõik ei pea olema meeskonnas maailmatasemel eksperdid, piisab sellest, kui asi tervikuna hästi toimib.

"Meil oli väga tubli ja ühtehoidev meeskond ja mind huvitab, kuidas meil kõigil läks. Kuidas läks Tõnis Pruleril, kuidas läks Üllar Saaremäel, kuidas läks Mihkel Juhkamil."

Ta lisas, et tal on valmis kõne mõlemaks juhuks: kui ta peaks pääsema riigikoguse ja kui ta ei peaks sinna pääsema.

Pomerants teatas, et Üllar Saaremäe tulemus on suur üllatus. Tema ennustas, et Saaremäe kogub 500 häält, aga juba preaegu on Saaremäel üle tuhande hääle.