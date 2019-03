Isamaa ridadest pääses riigikokku Üllar Saaremäe

Isamaa esinumber Marko Pomerants ütles oma erakonna valimistulemusi kommenteerides, et tulemus on üllatav, aga kõige tähtsam on see, et mandaat Lääne-Virumaalt on võetud - Isamaa on Lääne-Virumaal endiselt kaardil ja kõik nimekirjas olnud seitse inimest kogusid üle saja hääle.