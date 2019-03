Juhtkiri: mis maksab rahva tahe?

Hääletamas käis kokku üle ­566 000 inimese, nimekirjadesse oli kantud enam kui 880 000 inimest. Võidutsenud erakonna esimees, ilmselt ka tulevane Eesti peaminister Kaja Kallas ei näe aga koalitsioonis esimese valikuna keskerakonda, kuna nende ühisosa on väike. Valimistulemused näitavad, et eestlane eelistab liberaale ja küsimus on nüanssides: kui keskerakonna ja reformierakonna platvorme sügavuti analüüsida, siis on need suhteliselt sarnased. Tasuta bussisõit näiteks on pikemas perspektiivis täiesti tähtsusetu asi, samuti on parteidel sarnane välis- ja kaitsepoliitika. Isegi maksuteemal on arvamus ühesugune: kokku on vaja koguda summa X, ainult liidetavate järjekord on siin kummalgi parteil erinev.