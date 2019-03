Plaanis on koostada uus üldplaneering, ehitada suvelava ja muul, rajada avalik käimla, arendada välja jõeäärne ala ning jätkata puhkeala arendamist.

Et loetletud töid rahastada, soovib linn muu hulgas kehtestada turismimaksu, näiteks kaks eurot inimese ööbimiselt.

Samas on linnavalitsus arengukavas märkinud, et see eeldab seaduse muutmist.