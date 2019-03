Vaade: kes on loll?

Tuleb ilmselt kõigile tuttav ette: väike kogukond, kohalik inimene, mees või naine, aga pisut kummaliste elukommetega – ning tal on väga lihtne sattuda noorukite pilkeobjektiks. Varem hõigati tänaval kohatuid märkusi järele, nüüd on igal soovijal telefon ning numbri hankimine pole samuti teab mis raketiteadus. Ühesõnaga – tuttav muster ja näide sellest, kuidas kiusaja osutub tegelikult kiusamise ohvriks, mis muidugi ei õigusta mehe kohatut käitumist lapse ning naisterahvaga.

Küll aga tekitab kogu selle üsna loogiliselt kulgenud sündmusjada valguses küsimusi kohaliku valla, täpsemalt Vinni valla käitumine. Pärast loo ilmumist soovis vallajuht igati, et artikkel avalikest kanalitest kaoks. Järgnes toimetusele vastulause saatmine, see aga avaldamist ei leidnud, kuna ajakirjanik polnud eksinud nende punktide vastu, milles vallajuht teda süüdistas.

Normaalse suhtluse, probleemi tunnistamise ja valla seisukoha selgitamise asemel on sihikule võetud meediaväljaanne. Selle asemel, et vallajuht viibutaks näppu noorte suunas ja ütleks, et kohalik omavalitsus tegeleb edasi nii nende kui ka sotsiaalselt ilmselgelt ebapädeva mehega, püütakse vähemalt esmase mulje põhjal kogu lugu maha vaikida ja sootuks kalevi alla peita.

Ei maksa unustada, et politsei on nimetanud olukorda ebainimlikuks ning tegeleb sellega edasi. Kohalikke noori, kelle ajaveetmise viisid on küsitava väärtusega, proovib õigele teele suunata noorsoopolitsei. Omavalitsus aga püüab tekkinud olukorda iga kandi pealt varjata ja jätta muljet, et hoopis sõnumitoojal tuleb pea maha võtta.