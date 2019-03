Kiri: aga sina, Eesti naine, tõuse ja sära!

Näe, jälle kena kevade käes! Päike sirab pilve tagant nagu muiste parimail aegadel ja paneb linnud laulma. Aga inimene, va toriseja, ei taha sellest mitte rõõmu tunda ja kirub päikest, et see lumel jääks on minna lasknud. Mis sa hing otsid oma viledate pasteldega sealt väljast ja sajatad siis, kui jälle libeda peal käpuli maas. Aga inimene juba teab, et istuma ei saa jääda, sest kui välja koperdama ei lähe, ei saa toriseda ka.